Spionaggio: Renzi, ‘se non sono stati servizi, chi ha spiato? Governo non risponde’**

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “A nome del Governo, il sottosegretario Mantovano continua a dire che va tutto bene, che i servizi segreti viaggiano che è una meraviglia, che tutto fila liscio. C’è una piccola domanda cui l’esecutivo si rifiuta di rispondere: se davvero i Servizi non hanno spiato il direttore cancellato, chi è stato a farlo?. Lo sottolinea Matteo Renzi di Iv.

“Il Trojan israeliano è nella disponibilità dei servizi e di una non identificata forza di polizia. Qual è? La finanza? I Carabinieri? La penitenziaria? La polizia di Stato? Ma perché a questa semplice domanda nessuno vuole dare una risposta? Quale forza di polizia ha in uso il Trojan israeliano?”.