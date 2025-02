Spionaggio: Mantovano, ‘da magistratura e Governo verifiche su uso Paragon’**

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Come ha ricordato il ministro Ciriani, se vi è stato un uso anomalo, improprio, che certamente non va riferito a Paragon, che si limita a offrire il software, lo strumento, è materia di autorità giudiziaria, se sono stati commessi dei reati, attendiamo questo esito. Per doveroso rispetto dei confini istituzionali non compete a noi fare questi accertamenti, noi lo abbiamo fatto per la parte di nostra competenza. Noi abbiamo fatto i nostri accertamenti”. Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai Servizi, Alfredo Mantovano, rispondendo ai giornalisti alla Camera.

“Il Governo -aggiunge- ha fatto nell’immediatezza una nota con l’obiettivo di tranquillizzare, dopo di che, volendo fornire più dettagli, l’ha fatto in una sede propria ieri. Non c’è stato nessun silenzio, c’è stato il doveroso rispetto delle sedi parlamentari”.