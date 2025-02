A San Giorgio del Sannio c’è il primo sviluppo dopo il sequestro di mille metri quadri a Sant’Agnese, nell’area di mille metri quadri in via Olmo Lungo che, con le dovute copertura finanziarie, ospiterà in futuro una nuova struttura sportiva. Ricordiamo che i Carabinieri forestali hanno apposto i sigilli al fondo dove è stato trovato del materiale di risulta. Poi, dalla dialettica politica, è venuto fuori che nel 2023 due ditte sono state autorizzare a utilizzare lo spazio come deposito di terreno, ma la vicenda non è ancora del tutto chiara. Ora, al netto del dibattito che proseguirà con grande probabilità in Consiglio comunale, il settore tecnico ha affidato un incarico per condurre le analisi del terreno.

