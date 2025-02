La seduta di consiglio provinciale convocata per domani dovrebbe esaurirsi in pochissimi giri di lancetta. Quei pochissimi minuti per permettere la chiama dei presenti e la constatazione che il numero legale non c’è.

Al momento, lo scenario previsto è questo, poiché, oltre ai due consiglieri Pd, dovrebbero disertare pure i tre mastelliani (Iannace, Capuano e Panunzio) oltre ad Alfonso Ciervo.

Nell’aula della Rocca, dovrebbero ritrovarsi in cinque, fors’anche quattro, sugli undici componenti del consiglio: il presidente Lombardi ed i consiglieri di centrodestra, i forzisti Fuschini e Iachetta, i meloniani Agostinelli e Mauriello.

Ma, neppure la presenza di quest’ultimo è certa, causa impedimenti di tipo lavorativo, che probabilmente il consigliere di Fratelli d’Italia non potrà rimuovere (lavora a Roma) e la data della seduta è giunta improvvisa, non è stata concordata.

