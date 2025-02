Intensità e fame agonistica. Sono questi gli ingredienti che cercherà di restituire al suo Benevento Michele Pazienza. Conferenza stampa fiume quella di presentazione per il nuovo allenatore della Strega, accompagnato dal direttore tecnico Carli e dal presidente Vigorito. Un racconto, quello del tecnico di San Severo, aperto da un lungo sfogo del patron giallorosso che ha reso il clima complicato in sala stampa. “C’è un’aria pesante, avrei bisogno di una barzelletta per stemperare un po’ la tensione” ha confessato il nuovo allenatore del Benevento prima di sciogliersi e lasciar spazio ai principi chiave di quella che sarà la sua Strega.

