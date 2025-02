Mo: Nordcorea, ‘assurdo piano di Trump per Gaza’

Pyongyang, 12 feb. (Adnkronos) – I media statali nordcoreani hanno definito ridicola la proposta del presidente statunitense Donald Trump di occupare Gaza e trasferire i palestinesi. Le scarse speranze di sicurezza e pace dei palestinesi sono state annientate dalla proposta, ha affermato la Korean Central News Agency (Kcna), senza fare il nome di Trump.

“Il mondo sta ribollendo come una pentola di porridge per la dichiarazione bomba degli Stati Uniti”, ha aggiunto la Kcna. Durante il suo primo mandato, Trump ha tenuto vertici senza precedenti con il leader nordcoreano Kim Jong Un e ha dichiarato che intende ricontattare Kim.

La Corea del Nord, che spesso si oppone alle opinioni occidentali sulle questioni internazionali, si è espressa apertamente sulla situazione a Gaza, incolpando Israele per lo spargimento di sangue e definendo gli Stati Uniti “complici”.