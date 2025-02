Lavoro: opposizioni insorgono, ‘subito capigruppo, c’è limite a tutto’**

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Chiediamo al presidente Fontana la convocazione immediata della conferenza dei capigruppo. Abbiamo presentato questa proposta un anno fa e oggi l’ennesimo rinvio”. Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, in aula dopo il rinvio in commissione della pdl delle opposizioni sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. Richiesta a cui si sono associati gli altri gruppi di opposizione.

“La verità -continua Braga- è che non avete idea di come affrontare l’emergenza salari in questo Paese. Mentre i dati Istat ci dicono che da 23 mesi consecutivi la produzione industriale è in cale e che 100mila giovani vanno all’estero ogni anno perchè non trovano lavoro. Ma quello che è più grave è che non avete neanche il coraggio di votare contro questa proposta e proporre una vostra soluzione, invece scappate. Ma c’è un limite a tutto: non è accettabile che tutte le proposte vengono boicottate e spedite in soffitta e che ogni decisione presa in capigruppo venga poi stravolta”.