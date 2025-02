Giochi, Marasco (Logico): “Bene proposta Acadi, Registro autoesclusioni unico indispensabile”

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Raccolgo e rilancio l’appello di Cardia presidente Acadi, sulla necessità di realizzare un autentico Registro delle autoesclusioni che valga sia per il gioco a distanza che per quello fisico. E’ un elemento ampiamente condiviso tra i due settori, come avevamo già avuto modo di verificare nella conferenza stampa unificata alla Camera nel dicembre 2023. Sin dalla genesi del Registro, ne abbiamo contestato l’ambito limitato al solo gioco a distanza, sottolineando quanto l’”unicità” espressa nel nome stesso fosse in realtà fuorviante”. Ad affermarlo è il presidente di Logico, Moreno Marasco.

Di fatto un ‘Rua’ propriamente detto, aggiunge, “non è mai esistito. Esiste solo il ‘Registro Unico degli Autoesclusi… dal Gioco a Distanza’ (Ruagad). Oggi esistono soluzioni tecnologiche per consentire la tutela dei cittadini, attraverso ‘l’anonima identificazione’ dei singoli individui, finalizzata all’unico scopo di rendere i presidi di gioco responsabile obbligatoriamente disponibili anche per il fisico. Non si può attendere che il ‘riordino’ del gioco terrestre si concretizzi, poiché ormai si va avanti di proroga in proroga, legittima o meno che sia, che lo rende de facto, se non una chimera, un provvedimento tardivo”.