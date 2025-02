Si è svolto lunedì, a Bari, un incontro tra i consiglieri regionali della Puglia Antonio Tutolo, Rosa Barone e Joseph Splendido, il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli, e Vincenzo Marzi, capo dipartimento Anas per la Puglia, per discutere le problematiche relative alla galleria Passo del Lupo.

Come si ricorderà la questione è annosa, infatti il traforo della Statale 17, che collega Puglia e Molise, è soggetto ormai da sei anni a continue chiusure per lavori di messa in sicurezza, con gravi ripercussioni e disagi per automobilisti, autotrasportatori, imprese, mezzi di soccorso e pendolari che quotidianamente devono attraversare anche la Campania per raggiungere e tornare da Roma.

