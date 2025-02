Fine vita: Moretti (Pd), ‘Parlamento inerte, agisca subito per colmare vuoto normativo’

Roma, 12 feb (Adnkronos) – “La legge sul fine vita della Toscana a guida Pd è un grande passo in avanti di civiltà: la possibilità di autodeterminarsi delle persone affette da patologie irreversibili alla fine della loro vita, normata da una sentenza della Cassazione del 2019, è diventata realtà”. Lo dice la vice capo delegazione del Pd a Bruxelles Alessandra Moretti.

“Ma le Regioni non possono sopperire il vuoto normativo del Parlamento e non è possibile assistere a una battaglia politica a base di provvedimenti impugnati, perché a farne le spese sono le persone più fragili con delle vie crucis intollerabili -prosegue-. Credo sia degno di un paese civile dotarsi di una legge che dia dignità al fine vita: non si può andare avanti secondo la sensibilità dei singoli Consigli regionali perché si rischia il caos normativo. Il Parlamento deve calendarizzare subito le proposte di legge sul fine vita , la legge regionale Toscana faccia aprire un dibattito alle Camere”.