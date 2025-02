Facoltà di Medicina a Benevento, altri passi avanti: Mastella incontra De Luca

“Oggi (ieri per chi legge ndr) abbiamo compiuto un significativo passo in avanti verso una realizzazione storica: una facoltà di Medicina delle Aree interne con sede a Benevento. Il presidente Vincenzo De Luca ha garantito il sostegno politico, economico e amministrativo della Regione per far sì che questo che sarebbe un risultato eccezionale per il territorio possa concretizzarsi”, lo scrive il sindaco di Benevento Clemente Mastella a margine di un vertice con il presidente De Luca a Palazzo Santa Lucia cui hanno preso parte il vicepresidente regionale Fulvio Bonavitacola e il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi.

