Dal Pastro (Convivio): “Grazie a collaborazione, completato progetto di The Sign”

Milano, 12 feb. (Adnkronos) – “Oggi è una giornata veramente bella per noi. È stato un percorso lungo, sono infatti passati sei anni da quando ho cominciato a parlare con L’Oréal Italia e insieme abbiamo costruito questa realtà, che ci ha consentito anche di completare il nostro progetto di The Sign, dove abbiamo raggruppato tre multinazionali. Oltre a L’Oréal Italia, infatti, abbiamo Aon e Ntt Data, 40mila mq complessivi nella zona sud ovest di Milano”.

Così Alexei Dal Pastro, amministratore delegato di Convivio Italia e Germania, all’evento di lancio della nuova sede ‘Beauty Hub’ di L’Oréal Italia a Milano.

“Questi immobili racchiudono tutti i nostri principi e i nostri criteri di sviluppo che, dopo l’esperienza che abbiamo su base europea, abbiamo declinato qui in Italia. Stamattina si è detto tutto sugli immobili, partendo dalla sostenibilità, l’inclusione e la qualità di vita dei dipendenti. Abbiamo veramente concentrato tutti questi valori e siamo felici che l’Oréal Italia sia nostro partner e con soddisfazione abbia preso possesso, con più di 800 persone, di questo nuovo Headquarter a Milano, in Italia”, conclude.