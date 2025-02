Stavolta nessuno si è tirato indietro. Nemmeno il direttore tecnico Marcello Carli che, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Michele Pazienza, ha avuto modo di chiarire tanti aspetti, dalle ragioni che hanno spinto la società a esonerare Gaetano Auteri, alla decisione di non mettere mano all’organico durante il mercato invernale: “Questo è un gruppo che nelle prime 15 partite di campionato era saldamente al comando e che nelle ultime dieci è invece tredicesimo per rendimento. Abbiamo perso 12 punti dal Cerignola, forse dalla Juventus addirittura di più – argomenta così il dt i ragionamenti alla base della decisione che ha portato al ribaltone tecnico – L’esonero è stata una scelta dolorosa, ma l’abbiamo presa perché vedevamo una squadra incanalata in un vortice negativo da cui non riusciva a venir fuori”.

