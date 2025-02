La chiarezza, prima di voltare definitivamente pagina. Era necessaria e, seppur con ritardo, alla fine il Benevento si è aperto alla città per far luce su quanto accaduto nelle ultime settimane, dal calo di rendimento della squadra all’esonero di Auteri, fino all’immobilismo sul mercato e all’arrivo di Pazienza, oltre a tutte le polemiche che ne sono conseguite. A cui Vigorito in primis spera di mettere un punto: “Sono qui innanzitutto per rassicurare chi dice che Vigorito vuole andare via, sebbene siano questioni di così basso profilo che non ho nemmeno voglia di rispondere – le parole del patron nella conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Michele Pazienza -. Chi pensa di spingermi a lasciare il Benevento con questa protesta sappia che è tempo sprecato: finché ci sarà un tifoso nello stadio, uno, ci sarò anch’io”.

