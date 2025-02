Aurigemma (Reg. Lazio): “Insieme a due squadre premiamo i valori importanti dello sport”

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Oggi si premiano dei valori importanti. Abbiamo premiato due squadre, la As Roma calcio femminile e la As Roma calcio a 5 per i traguardi importanti che sono stati raggiunti, ma soprattutto oggi premiamo una squadra e lo sport che rappresenta valori importanti: il rispetto delle regole, degli avversari, il sacrificio, il lavoro. Come Regione abbiamo utilizzato lo sport per diffondere questi messaggi, abbiamo fatto un protocollo per combattere il bullismo e il cyberbullismo con la As Roma Calcio e la SS Lazio e la Virtus Roma Basket e siamo convinti che questi valori debbano rappresentare non solo il raggiungimento di traguardi sportivi ma anche di esempio per la vita”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, a margine della cerimonia di premiazione della As Roma femminile calcio (vincitrice della supercoppa italiana) e della Asd Roma 1927 Futsal Under 19 maschile (squadra di calcio a 5, vincitrice di Campionato, Coppa Italia e Supercoppa) alla Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio.

Presenti all’iniziativa l’assessore regionale allo Sport, Elena Palazzo, e Rosella Sensi, ex presidente della Roma. E ancora: il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola, Gianmarco Migliorati (Sport Director Women’s football), Maurizio Lombardo (Chief Football Operating Officer Women’s Football), Andrea Verde (Presidente Roma 1927 Futsal), Alessandro Angelucci (Direttore generale Roma 1927 Futsal).