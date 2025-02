L’Ordine dei giornalisti della Campania e la Comunità Montana del Fortore hanno siglato un Protocollo per un rapporto di collaborazione che valorizzi l’area interna del Sannio e promuova la professione giornalistica nei comuni del comprensorio.

Il Protocollo è stato siglato nella sede dell’Ordine in via Partenope a Napoli dai rispettivi presidenti Ottavio Lucarelli e Zaccaria Spina.

Un’intesa che prevede iniziative culturali e strumenti formativi innovativi con progetti mirati a valorizzare il turismo e ad arginare la desertificazione delle aree interne.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia