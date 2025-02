Usa: Musk, ‘Stati Uniti in bancarotta senza tagli’

Washington, 11 feb. (Adnkronos/Afp) – Il miliardario della tecnologia Elon Musk, scelto dal presidente Donald Trump per guidare gli sforzi federali di riduzione dei costi, ha dichiarato che gli Stati Uniti andrebbero in “bancarotta” senza tagli.

Musk, che guida gli sforzi del neonato Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge), ha parlato alla Casa Bianca con Trump, che nelle ultime settimane ha scatenato una raffica di ordini volti a tagliare la spesa federale.