Uno dei momenti peggiori della storia recente giallorossa. Tre punti raccolti nelle ultime cinque partite, senza mai vincere. Due sconfitte dolorose, contro Potenza e Juventus Next Gen, e una serie di pareggi tra Altamura, Foggia e Monopoli che ha complicato notevolmente la classifica del Benevento. Nel girone C di Serie C solo Taranto e Turris, reduci da cinque ko consecutivi a testa, hanno raccolto meno punti della Strega negli ultimi cinque incontri.

