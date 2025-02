Non rispettato principio pari opportunità, Tar azzera la Giunta a Paolisi

Clamoroso a Paolisi. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha azzerato la Giunta comunale guidata dal sindaco Umberto Maietta. Il primo grado amministrativo, in particolare, accogliendo il ricorso presentato da Mafalda Maria Cristina, candidata consigliera non eletta in occasione delle ultime elezioni comunali a sostegno del candidato Sindaco Pasquale Perrotta, ha annullato, nel dettaglio il Decreto del Sindaco di Paolisi 19 Giugno 2024, numero 2, di nomina della Giunta; La Deliberazione del 22 Giugno 2024, numero 23, del Consiglio comunale di presa d’atto della composizione della Giunta Comunale; La nota di riscontro della istanza di accesso e annullamento in autotutela resa dal Segretario comunale del 29 Luglio 2024 con ogni altro atto presupposto e consequenziale. In buona sostanza, Giunta da rifare sulla base del difetto del mancato rispetto delle Pari opportunità.

