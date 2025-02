Mafia: Melillo, ‘condizione di estrema debolezza del circuito carceri alta sicurezza’**

Palermo, 11 feb. (Adnkronos) – “C’è una condizione di estrema debolezza del circuito penitenziario di alta sicurezza deputato al contenimento della carica di pericolosità dei mafiosi che non sono sottoposti a regimi speciali”. Lo ha detto il Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo durante la conferenza stampa per i 183 arresti a Palermo. “L’indagine mostra chiaramente quello che rivelano tante altre indagini, dalla Calabria alla Puglia, ma anche nel Nord Italia- dice ancora Melillo – che il circuito della sicurezza è assoggettato al dominio delle organizzazioni criminali in cui i detenuti godono di intatta capacità di comunicazioni. E’ un tema estremamente delicato”.