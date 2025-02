Una vertenza simbolo, quella della Hanon Systems: se chiude i battenti uno stabilimento che, con 60 unità lavorative, fattura ben 19 milioni di euro in un solo anno, il 2024, per altri siti in sofferenza che speranza di sopravvivenza può mai esserci? E’ il paradosso dell’azienda di contrada Olivola, è stato sufficiente un cambio di proprietà per mettere a rischio decine di posti di lavoro. Giusto che le istituzioni si mobilitino dopo che venerdì scorso il manager del Gruppo Hankook, che dal 31 ottobre detiene il 54,77% delle azioni di Hanon Systems, ha comunicato in Confindustria che a maggio i battenti saranno chiusi. I consiglieri del centrosinistra hanno chiesto ieri l’altro la convocazione della commissione Attività produttive, ieri, il sindaco Mastella, presenti i rappresentanti sindacali, si è recato ad esprimere solidarietà ai lavoratori a contrada Olivola, dopodiché ha disposto la convocazione di un consiglio comunale straordinario per venerdì, garantendo pure di interessare il ministro Urso e la proprietà coreana, “allo scopo di impedire che si produca uno strappo così doloroso al tessuto produttivo e occupazionale del sistema economico cittadino”. Invitati a prendere parte ai lavori del consiglio la deputazione nazionale, Confindustria le sigle sindacali confederali.

