Barrette Kellogg’s snack ufficiale del ‘Fuori Sanremo’ di Radio Italia

Roma, 11 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Le barrette Kellogg’s sono lo snack ufficiale del Fuori Sanremo 2025 di Radio Italia. Da oggi al 15 febbraio, negli studi Fuori Sanremo di Radio Italia presso il Grand Hotel Londra, gli snack Kellogg’s faranno vivere un’esperienza unica ad artisti, speaker radiofonici, ospiti e addetti ai lavori: “Una pausa piena di gusto nell’esclusiva area snack del brand, per affrontare tutti gli emozionanti appuntamenti della settimana dedicata alla musica italiana”, spiega una nota di Kellogg’s. Protagonista indiscussa sarà la nuova linea di barrette Kellogg’s High Protein, presentata proprio in occasione del Fuori Sanremo di Radio Italia.

“Con frutta secca ed il 25% di proteine, Kellogg’s High Protein è l’alleata perfetta – prosegue la nota – per vivere al meglio il ritmo intenso e appassionante di questa settimana speciale, offrendo un’esperienza di gusto irresistibile ad ogni morso, grazie alle sue due deliziose varianti: Mandorle e Gusto Caramello Salato, e Mandorle e Cioccolato Fondente. Nell’esclusiva area snack del brand, gli ospiti del Fuori Sanremo potranno assaporare la novità, che si aggiunge alle altre amatissime referenze come Kellogg’s Special K Frutti Rossi, con meno di 83 calorie per barretta, e l’iconica Kellogg’s Barretta Mandorle e Cioccolato, con il 41% di frutta secca”.

“Siamo contenti di essere per la prima volta nella città di Sanremo come snack ufficiale del Fuori Sanremo di Radio Italia. Il Festival è un’occasione unica, che unisce energia, passione e musica e con i nostri snack vogliamo far vivere l’atmosfera dell’evento con la giusta carica di gusto: tra un’intervista e l’altra, prima o dopo l’esibizione o nelle giornate ricche di appuntamenti. Per questo, abbiamo scelto di portare sotto le luci del palcoscenico del Fuori Sanremo di Radio Italia le barrette Kellogg’s e di presentare la nuova gamma Kellogg’s High Protein”, ha dichiarato Elisa Tudino, Activation Brand Lead Italia di Kellanova.

La partecipazione come main partner al Fuori Sanremo 2025 di Radio Italia è anche l’occasione per svelare la nuova identità visiva e il nuovo payoff che accompagneranno le barrette Kellogg’s per tutto l’anno. “Kellogg’s Snacks. Tutto il buono dello snack”: un messaggio che sarà al centro delle attività del brand, online e a punto vendita, che riassume l’impegno e l’ambizione degli snack Kellogg’s nell’offrire una vasta gamma di prodotti capaci di coniugare gusto e praticità in ogni momento della giornata.