In tanti stanno auspicando che qualche telecamera abbia catturato immagini utili agli investigatori, al fine di individuare gli autori di un gesto che ha generato sdegno. C’è chi invece spera in un gesto di ravvedimento, in modo che il maltolto torni alla parrocchia.

Nella notte tra sabato e domenica scorsi ignoti si sono intrufolati nella chiesa di Santa Maria Assunta e San Bartolomeo ad Apice. Hanno forzato la porta di ingresso, per poi mettere le mani sulle offerte raccolte dalla parrocchia a gennaio e febbraio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia