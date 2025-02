Roma, 10 feb.(Adnkronos) – “Il nostro obiettivo è rappresentare quel 71 per cento degli italiani che in questo momento stanno chiedendo a Santanchè di andare a casa. Ci sono gravi accuse sul suo conto, addirittura anche di truffa aggravata sui fondi Covid e non possiamo permettere questo senso impunità a un ministro del governo che sta recando disonore all’Italia”. Lo dice Giuseppe Conte in un’intervista al Tg3.