«La gara tra Valle Telesina e Benevento 5 ‘B’, valevole per la 12esima giornata del campionato di serie D, è stata sospesa dopo un’aggressione ai danni del nostro portiere Francesco Renga, ad inizio del secondo tempo sul risultato di 4-1 in favore dei padroni di casa. Renga è stato colpito da un pugno presumibilmente da una persona locale ed è stato trasportato in ospedale. Nel rettangolo di gioco sono entrate anche altre persone che hanno spintonato gli altri giocatori e dirigenti giallorossi mentre questi cercavano di calmare le acque. Solo l’arrivo delle forze dell’ordine ha riportato la situazione alla normalità: la squadra comunque non ha voluto proseguire la partita sia per accertarsi delle condizioni del compagno sia perché ormai non sussistevano più i presupposti per proseguire l’incontro. Il Benevento 5 condanna da sempre ogni forma di violenza dentro e fuori dal campo ed alza la voce in particolar modo dopo questo squallido episodio. È inaccettabile subire degli attacchi del genere in una partita di futsal: non si vuole e non si deve essere il bersaglio di nessuno», così la nota del Benevento5.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia