Ue: Provenzano, ‘cosa pensa Meloni delle parole di Putin rilanciate da Trump?’

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Putin sostiene che l’Europa ‘si metterà ai piedi del padrone’ e Trump rilancia le sue parole. Ma viene spontaneo chiedersi: cosa ne pensa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni?”. Lo dice il responsabile Esteri del Pd, Peppe Provenzano.

“Perché, a ben vedere, la prima ad essersi comportata come dice Putin sembra essere proprio lei, che non perde occasione per allinearsi a ogni decisione di Washington, anche a discapito degli interessi italiani ed europei, dai dazi agli attacchi agli organismi internazionali” così il responsabile nazionale esteri del Pd, Peppe Provenzano commenta le dichiarazioni di Putin, contenute in un articolo della Cnbc che è stato rilanciato dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con un post sul suo profilo su ‘Truth'”.