Quattro addii obbligati e uno volontario per professionisti sanitari della rete territoriale. Pensionamenti per raggiunto limite di età per tre pediatri, due operanti nel Fortore, e per un medico a sua volontà operante nel Fortore e un addio “volontario” per dimissioni non legate a pensionamento per un medico nel telesino.

Addii pesanti per un organico medico sottodimensionato rispetto i livelli ottimali. Un macigno che si abbatte sulla Sanità e che colpisce anche i cittadini. Pazienti che all’atto della scelta medico di famiglia anche nello stesso capoluogo, trovano enormi difficoltà con numero limitato di professionisti disponibili. Addii che incidono ancor di più nel comprensorio fortorino quelli di due pediatri e di un medico di base, visto che in quel comprensorio i disagi si moltiplicano ulteriormente e che molti comprensori comunali non vedono la presenza di un ambulatorio medico.

