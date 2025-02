Esito non confortante rispetto i controlli sui locali in centro storico di Benevento, condotti nella notte tra sabato e domenica, dai Carabinieri della Compagnia di Benevento insieme a personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Salerno, del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil), e da addetti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e dell’Asl.

Militari e personale civile sono stati impegnati in una serie di controlli nell’ambito della movida cittadina.

L’attività ispettiva si è concentrata sul settore della ristorazione, con l’obiettivo di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, verificare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e accertare eventuali violazioni delle norme igienico-sanitarie.

