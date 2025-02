Non poteva iniziare nel modo peggiore l’avventura di Michele Pazienza sulla panchina del Benevento.

Contro la Juventus Next Gen è arrivata la sesta sconfitta stagionale per i giallorossi che confermano il momento nero anche dopo il cambio di allenatore: diventano cinque le partite consecutive senza vittorie per la Strega. Insomma, l’inversione di tendenza non c’è stata e il nuovo tecnico prova a spiegare il perché: «Sono mancati i gol, ma anche l’atteggiamento giusto in occasione di quelli subiti – ha dichiarato al termine del match -. Mi aspettavo dai ragazzi la capacità di compattarsi nelle difficoltà, cosa che non abbiamo fatto e su cui dobbiamo lavorare. Quando ci si trova in inferiorità numerica, come in occasione del primo gol, tutta la squadra deve sacrificarsi: non è accaduto e mi ha dato fastidio. E’ un peccato perché eravamo partiti bene, creando due buone chance, poi abbiamo rovinato tutto con quella situazione. Dopo il raddoppio, abbiamo perso fiducia, siamo usciti dalla partita e anche questo non va bene. La reazione nel secondo tempo c’è stata, non era scontata, ma dobbiamo fare di più sul piano dell’atteggiamento: è su questo che dovremo intervenire».

