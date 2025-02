L’unica consolazione resta la classifica. Nemmeno l’arrivo in panchina di Michele Pazienza è servito per risollevare il Benevento che contro la Juventus Next Gen ha rimediato la sesta sconfitta stagionale (2-0 il risultato finale), allungando al tempo stesso a cinque le partite di fila senza vittoria. La scossa el cambio d’allenatore non ha rivitalizzato la Strega che almeno può consolarsi con i risultati delle dirette concorrenti: per ora, infatti, nessuno ha preso il largo, visto che dopo l’Avellino, anche il Monopoli è andato ko. Tutto, dunque, è rimasto invariato nelle zone nobili della graduatoria, con i giallorossi che restano a due punti dall’accoppiata di testa, almeno fino a stasera quando scenderà in campo l’Audace Cerignola (impegnata in trasferta a Caserta). E’ l’unica indicazione positiva che lascia la domenica del Benevento. Per il resto, infatti, anche a Biella contro la Juventus Next Gen, nonostante il cambio di guida tecnica, si è vista una squadra dall’anima sbiadita, in cui resistono quei difetti di fondo che hanno incrostato la seconda parte di stagione.

