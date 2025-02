Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Da Fratelli d’Italia siamo arrivati a ‘Fratelli di banche’. Non hanno prelevato un euro dalla tassa sugli extraprofitti e da ultimo scopriamo che con i soldi pubblici, attraverso Sace, stanno rifinanziando le banche in sofferenza. E intanto non c’è nulla per il caro vita, il caro energia, per i cittadini, le famiglie e le imprese”. Lo dice Giuseppe Conte al Tg3.