Turismo: Fontana, ‘Lombardia protagonista internazionale, dati in crescita’

Milano, 9 feb. (Adnkronos) – “La Lombardia si conferma sempre più forte e apprezzata a ogni livello e in ogni ambito. Anche in quello turistico, con la nostra regione al centro dell’attenzione del mondo intero”. Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, inaugurando alla Fiera di Milano-Rho l’edizione 2025 della Bit, la fiera del turismo.

“I dati del 2024 confermano infatti l’attrattività internazionale della Lombardia con i pernottamenti di stranieri cresciuti circa del 10% rispetto al 2023”. Un incremento che, più in generale, riguarda anche la spesa turistica. “Le strategie di comunicazione e di marketing territoriale di Regione Lombardia si stanno dunque rilevando vincenti. Il sentiment è in crescita grazie alla capacità di ‘raccontare’ la Lombardia, le sue eccellenze e un turismo di qualità oltre che sostenibile” aggiunge.

“E tutto ciò in proiezione Milano Cortina 2026, dove garantiremo un’offerta a 360 gradi nel segno del nostro Dna. Il Dna del saper fare lombardo” conclude Fontana.