Da non credere. Ma sul serio. A San Martino Valle Caudina i sempre attenti uomini della Polizia municipale, guidati dal Comandante Serafino Mauriello, hanno posto sotto sequestro un’ambulanza in transito lungo il territorio cittadino per gravissimi difetti nella documentazione che è necessaria ai fini di una “legale” circolazione. I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri quando presso il Comando dei Vigili sanmartinesi è risuonato l’alert innescato dal passaggio sotto gli occhi della videosorveglianza cittadina di un veicolo in “difetto”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia