Il vice premier Tajani ha scelto Pietrelcina per una tappa nazionale delle kermesse che porterà il Partito popolare europeo al congresso di Valencia. E’ senza dubbio un riconoscimento umano e politico significativo per Forza Italia del Sannio e, in particolare, per il coordinatore Francesco Rubano. “Il Sannio – afferma il deputato di Puglianello – rappresenta una roccaforte per il segretario nazionale ed una risorsa su cui poter contare per il segretario regionale Fulvio Martusciello. Non abbiamo mai creato difficoltà, abbiamo registrato numeri sempre da primato e abbiamo una classe dirigente che nei comuni e nelle istituzioni ai vari livelli produce un lavoro serio che guarda agli interessi dei cittadini.

Ho scelto Pietrelcina per questo appuntamento perché è un luogo dal valore simbolico profondo e strategico per l’area del pre-Fortore”.

