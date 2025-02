Sul fronte qualità dell’aria in questo inizio 2025 pesa in modo non del tutto confortante quanto refertato per la stazione rilevamento in zona Mustilli con 5 sforamenti nelle prime cinque settimane dell’anno. Un dato condizionato dal contiguo collocamento seppure provvisorio del terminal bus. Qui infatti manovrano i pullman che trasportano studenti e pendolari, mezzi diesel e non di generazione emissioni più recente nella stragrande maggioranza dei casi che fanno manovra a poche decine di metri in linea d’aria, dai sensori della stazione di rilevamento: con concentrazione specifica emissioni che spiega il rilevante differenziale rispetto gli altri due punti di rilevamento dell’Arpac: tre sforamenti in zona stadio e uno solo nella zona di Ponte Valentino.

