Eccezione in particolare in Campania e in Lombardia nella flessione generalizzata per il quadro epidemiologico dell’influenza e sindromi simil-influenzali in Italia secondo i dati del report RespiVirNet. Picco apparentemente superato nel Bel Paese, ma non in Lombardia e in Campania e dunque non nel beneventano. Infatti pesa nel comprensorio campano e sannita per il parametro 1,762 per cento il dato generale incidenza influenza e sindromi similari; pesa invece per il 4,974 per cento il dato fascia pediatrica. Indicatori superiori alle medie nazionali dove in particolare il valore dell’incidenza totale è pari a 1,649 casi per cento assistiti.

