Il Benevento volta pagina. O almeno ci prova, dopo una settimana elettrica, vissuta tempestosamente a causa degli scossoni provocati dal pari interno con il Monopoli che ha fatto riprendere a soffiare i venti del divorzio su Gaetano Auteri. Che stavolta non si sono arrestati; anzi, hanno superato la forza della classifica – che dice che la Strega è ancora in piena corsa per il primo posto – e hanno portato la società a utilizzare la leva del ribaltone tecnico come chiave di rilancio. Il deludente 0-0 di lunedì scorso non è stato altro che il detonatore della scontentezza del presidente Vigorito, il quale da tempo pensava a questa soluzione per provare a ridare smalto a una squadra che nel girone d’andata sembrava inarrestabile e che ora si trova in piena emorragia di vitalità e di punti, ma soprattutto per sollecitare uno scatto e una reazione d’orgoglio ai protagonisti che sono chiamati a scendere in campo.

