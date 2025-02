‘Dalla strada al palco’, Selma Ezzine trionfa su Rai 1

Non era un documentario sulla splendida voce di Whitney Houston quello che abbiamo visto in tv nelle puntate di questa edizione del programma rai Dalla Strada al Palco. Era Selma Ezzine, la giovane cantante di San Giorgio del Sannio, che con il suo talento straordinario e la sua determinazione ha conquistato il cuore del pubblico guadagnandosi il primo posto con un totale di 841 punti.

Nata con una vocazione naturale per la musica, Selma ha iniziato a cantare all’età di soli 3 anni.

