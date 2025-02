Presa di posizione del Sindaco di Benevento, Clemente Mastella circa la vicenda degli interventi edilizi presso il condominio di via Piermarini, numero 48. Il primo cittadino ha richiesto alla competente struttura comunale di disporre i dovuti approfondimenti della pratica edilizia che ha destato apprensione nei condomini. Ciò allo scopo di “acclarare definitivamente la sussistenza dei presupposti edilizi circa l’iter autorizzativo; in particolare, il pieno rispetto della normativa antisismica vigente, degli standard tecnico-strutturali e la sufficienza dei parametri che disciplinano gli scarichi fognari”.

Inoltre ha dato indirizzo al Dirigente di verificare “la possibilità di disporre la sospensione dei lavori in via cautelare, al fine di attendere gli esiti degli accertamenti richiesti anche con riferimento alle valutazioni che il Genio Civile farà pervenire al Comune”. Quanto all’accesso agli atti, il Sindaco ha ricevuto ampie garanzie che già da domani si procederà, essendo soddisfatti i requisiti della normativa vigente in materia, al rilascio degli atti ai condomini. Per il sindaco Mastella “il primario standard , intangibile e imprescindibile, in questo e in tutti gli altri interventi è la tutela della sicurezza, oltre ogni ragionevole dubbio. Nessun altro”.

La vicenda aveva visto giovedì pomeriggio un sit in protesta dei condomini.

