Quasi venti minuti per percorrere la strada Provinciale che da Sant’Agata de’ Goti conduce a Moiano. Storie di ordinario pendolarismo quelle che giungono dal territorio e che conclamano la inadeguatezza di diverse tratte interne. Una di esse, per l’appunto, la Provinciale numero 81, passaggio praticamente obbligato per muoversi lungo le due direttrici e che diventa, anche in condizioni di meteo normali, particolarmente intasata e travagliata in coincidenza degli orari di punta scolastici.

