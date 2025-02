Forse sognava un debutto diverso per il suo nuovo Benevento Michele Pazienza, chiamato allo scontro con una delle squadre più in forma del campionato. Subito costretto agli straordinari il tecnico della Strega che dovrà sciogliere presto le riserve sul modulo e gli interpreti della sua prima volta da allenatore giallorosso. Domani al “Pozzo-La Marmora” il tecnico di San Severo difficilmente si allontanerà dalla difesa a quattro, già utilizzata in carriera anche durante la parentesi Cerignola, fino alla svolta del 3-5-2. Stimoli di continuità con la gestione precedente dal punto di vista tattico, sia per i pochi giorni di lavoro a disposizione dal suo arrivo nel Sannio al debutto – considerando anche le necessità logistiche per la trasferta più lunga dell’anno – sia per le priorità affidate ad atteggiamento e mentalità, prima ancora della tattica.

