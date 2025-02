“Nell’incontro presso la sede di Confindustria Benevento, la direzione di Hanon Systems Italia ha comunicato alle organizzazioni sindacali territoriali Fim e Fiom e alla Rsu la chiusura dello stabilimento di Benevento, entro maggio 2025. Dopo quasi due anni di confronti sulla necessità, tra l’altro concordata, di avviare una diversificazione produttiva con la sottoscrizione di tre piani industriali finalizzati al rilancio del sito e nonostante l’utilizzo continuo di ammortizzatori sociali, ci viene comunicato che non ci sarebbero le condizioni per realizzare un fatturato idoneo al sostentamento del plant di contrada Olivola per via della complessiva crisi che sta attraversando il settore dell’automotive”.

E’ quanto reso noto dalle sigle sindacali Fim Cisl e Fiom Cgil di Benevento e la Rappresentanza Unitaria Aziendale Hanon Systems rispetto lo scenario che si apre per il polo componentistica auto Hanon Systems Italia (ex Magna Powertrain Italia, con passaggio cespite aziendale nel 2019) con a rischio sessanta posti lavoro e fine attività produttive già a maggio di quest’anno.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia