Crisi alla Provincia: il Pd riparte dai sindaci. Il segretario provinciale Giovanni Cacciano convocherà a giorni le “fasce tricolori” democrat, oltre ovviamente ai due consiglieri provinciali Giuseppe Ruggiero e Raffaele De Longis, per verificare le iniziative atte ad uscire dallo stallo in cui l’ente è precipitato, dopo che la maggioranza mastelliana, già in partenza risicata potendo contare sul decisivo apporto del consigliere di Essere democratici Alfonso Ciervo, ora non è più tale. Come certificato dal voto in consiglio dei 31 dicembre.

Dopodiché, passi in avanti non ne sono stati fatti, sia da parte del presidente che da parte dei sei esponenti dell’ex opposizione.

