Una parentesi da rivitalizzare, seguendo la strada della rinascita giallorossa. Il nuovo inizio targato Michele Pazienza consegna al Benevento una boccata d’ossigeno che può regalare all’intera rosa sannita una rotta diversa, costruita su coordinate fin qui inesplorate. Un viaggio che sa di rivoluzione soprattutto per quei profili che, nel ciclo precedente, avevano trovato poco spazio o non erano riusciti a imporsi come avrebbero voluto, nonostante speranze e possibilità.

