Rai: Renzi, ‘veline Chigi nei tg, più che servizio è ‘servizietto’ pubblico’**

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Tutte le sere Vespa continua a fare il portavoce della Meloni davanti a cinque milioni di italiani. E nessuno può dirgli nulla perché la Vigilanza Rai non si riunisce più. La maggioranza non permette il funzionamento dell’istituzione di garanzia democratica del servizio pubblico”. Lo scrive Matteo Renzi nelle enews.

“Notizie riservate di Palazzo Chigi – ufficio del sottosegretario Mantovano – vengono sapientemente e tempestivamente trasmesse, come veline, a un Tg della Rai allo scopo di far passare in cattiva luce un magistrato perché ha indagato sul Governo. Servizio pubblico, anzi servizietto pubblico”.