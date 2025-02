Governo: Schlein, ‘consenso? Tanta propaganda ma nodi verranno al pettine’**

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Ci sono alcune delle scelte devastanti che dispiegheranno i loro effetti negativi più in là. E poi è tutta propaganda: distolgono l’attenzione dal fatto che l’economia è ferma, mentre le bollette salgono e Meloni in due anni e mezzo non ha fatto niente. Alla fine i nodi verranno al pettine e noi riusciremo a far vedere quello che può essere l’Italia e che invece non è”. Lo dice Elly Schlein in collegamento a L’Aria che Tira su La7 quando le viene chiesto dei sondaggi favorevoli a Fdi e Meloni.