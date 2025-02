Calcio: Fifa, club italiani terzi per spese mercato di gennaio dietro Inghilterra e Germania

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – L’ultima finestra di mercato ha battuto ancora una volta i record di tutti i tempi nel calcio professionistico maschile e femminile, come confermato dal riepilogo dei trasferimenti internazionali della Fifa per gennaio 2025. Secondo questo rapporto, preparato dalla Divisione Servizi Legali e Conformità, che ha sede a Miami, a gennaio sono stati effettuati un totale di 5863 trasferimenti internazionali nel calcio professionistico maschile. Si tratta del dato più alto registrato nel mese di gennaio, e supera di quasi il 20% il precedente record di gennaio 2024. I club hanno speso 2,35 miliardi di dollari, che è anche un massimo storico in questo periodo di registrazione. Questo importo è superiore del 57,9% rispetto a gennaio 2024 e del 47,1% rispetto al record precedente, registrato nello stesso mese del 2023.

Anche il calcio professionistico femminile ha raggiunto i massimi storici in entrambe le aree. I club hanno speso 5,8 milioni di dollari per gli acquisti internazionali, l’importo più alto registrato in questo periodo di registrazione e più del doppio (180,6%) del precedente record di gennaio 2024. Nel calcio professionistico femminile sono stati effettuati 455 trasferimenti internazionali, il 22,6% in più rispetto al massimo registrato fino ad oggi (gennaio 2024). Nel calcio maschile, i club inglesi sono in cima alla lista con 621,6 milioni di dollari. Le prime cinque posizioni sono state completate da club provenienti da Germania (295,7 milioni), Italia (223,8 milioni), Francia (209,7 milioni) e Arabia Saudita (202,1 milioni). Mentre i club francesi hanno ricevuto l’importo più alto in trasferimenti (371 milioni), seguiti dai club tedeschi (226,2 milioni), inglesi (185,2 milioni), portoghesi (176,4 milioni) e italiani (162 milioni).

Il Brasile è stato il paese che ha registrato il maggior numero di acquisti (471), seguito da Argentina (265), Portogallo (207), Spagna (200) e Inghilterra (190). D’altra parte, quella che ha trasferito più giocatori è stata l’Argentina (255), davanti a Brasile (212), Inghilterra (211), Stati Uniti (188) e Portogallo (170). I club inglesi sono stati anche quelli che hanno speso di più per il calcio femminile (2,3 milioni di dollari) e hanno registrato il maggior numero di acquisti (39). Inoltre, gennaio 2025 è stato il primo periodo di registrazione in cui sono stati effettuati acquisti per un valore superiore a un milione di dollari nel calcio professionistico femminile.