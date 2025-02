Vende bevande alcoliche ad un gruppo di minorenni. Sospesa attività per dieci giorni. La Polizia, con provvedimento adottato dal Questore di Benevento, ha disposto, nei confronti del legale rappresentante di un pubblico esercizio di San Salvatore Telesino, la sospensione per 10 giorni della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento è scaturito da una segnalazione dei Carabinieri della Stazione di San Salvatore Telesino e dall’esame degli atti d’ufficio dai quali è risultato che lo scorso 29 novembre 2024 presso quel pubblico esercizio erano state vendute bevande alcoliche ad un gruppo di minorenni.

