Rifiuti: Schifani, ‘In due anni e mezzo 56 incendi in discariche e impianti’

Palermo, 6 feb. (Adnkronos) – “In merito ai roghi di rifiuti l’Assessorato all’Energia e ai servizi di Pubblica Utilità ha richiesto all’ARPA, al Comando del Corpo Forestale Regionale e ai Vigili del Fuoco il proprio contributo. In particolare, questi ultimi hanno evidenziato che dal 1° gennaio 2022 al mese di settembre 2024 si sono verificati 56 roghi in discariche e impianti di trattamento rifiuti”. Lo ha reso noto nel corso della sua audizione davanti alla Commissione Ecomafie il Presidente della Regione siciliana,Renato Schifani. “Tali dati non comprendono i numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per la combustione di materiali vari, legati al fenomeno diffuso dell’abbandono dei rifiuti. ARPA Sicilia ha riferito in merito all’attività di monitoraggio ambientale eseguita a seguito dell’incendio di Bellolampo avvenuto in data 24.07.2023. Un ulteriore evento è avvenuto il 17.06.2024 lungo la scarpata della cosiddetta VII vasca. In data 25/06/2024 si è verificato un incendio presso la discarica sita in C.da Zuppà nel Comune di Mazzarrà S. Andrea (ME), cui si è fatto precedentemente cenno”.

“Oltre agli incendi presso gli impianti Arpa Sicilia ha riferito su altri eventi incendiari particolarmente rilevanti che hanno riguardato in data 20.01.2024 l’impianto di trattamento rifiuti della Ditta OMNIA, sito in Contrada Bugiades nel Comune di Licata (AG), e in data 22.08.2022 l’impianto della Ditta Ecomac Smaltimenti S.r.l., sito in C.da San Cusumano nel Comune di Augusta (SR)”, riferisce Schifani.