Mo: Schlein, ‘da Trump insulto a diritto, governo italiano sia chiaramente contro’

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Gaza appartiene al popolo Palestinese, che ha diritto al pieno riconoscimento del proprio Stato. La proposta di Trump di trasformare Gaza in una sorta di resort per ricchi occidentali è un insulto al diritto internazionale da respingere con ogni forza”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Soprattutto dopo il massacro compiuto verso quel popolo: parliamo di persone, di famiglie, di storie, non di sacchi che possono essere spostati a piacimento degli uomini più ricchi e potenti del pianeta, con una deportazione che calpesta i più basilari diritti umani”, sottolinea.

“Dal governo italiano arrivi una posizione chiara contro il disegno di Trump e proceda al riconoscimento dello Stato di Palestina, il nostro Paese non si può rendere complice di questa ennesima barbarie”, conclude Schlein.